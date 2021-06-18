Из бюджета Казани на обеспечение безопасности школ будет выделено 167 млн рублей

В Казани на поддержку мер по обеспечению безопасности на объектах социально-культурной сферы, прежде всего, в детских садах и школах, из городского бюджета будет дополнительно направлено еще 102 мл рублей к ранее выделенным 65 млн. Об этом решении сегодня на заседании антитеррористической комиссии сообщил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

«Безопасность детей — наша прямая обязанность как руководителей, взрослых людей, родителей. Дополнительно 102 млн рублей мы выделим, — подчеркнул Метшин. — Безусловно, нам необходимо общее решение, над которым сейчас идет работа по поручению Президента страны. Это решение требует колоссальных денежных вложений — одной только Казани нужно свыше 1 млрд рублей. Но просто так ждать мы не будем».

Во время совещания также обсуждались предварительные итоги деятельности комиссии по обследованию и категорированию образовательных учреждений по антитеррористической защищенности, созданной в Казани 1 июня. Стало известно, что уже к 1 июля комиссия завершит объезд всех 809 муниципальных объектов социально-культурной сферы, работающих в столице РТ, и к началу нового учебного года каждый из них будет паспортизирован. На данный момент документы выданы 96% школ, детских садов, объектов культуры, спорта и молодежной политики.

Метшин подчеркнул, что не менее скурпулезно должна быть организована работа по обеспечению безопасности детей, отдыхающих в лагерях. До заезда ребят каждую организацию ожидает серия проверок, а руководство лагеря должно получить разрешения на работу от Управления Роспотребнадзора по Татарстану и МЧС.

Напомним, в мае Российское Правительство утвердило требования к антитеррористической защищенности объектов, предназначенных для отдыха и оздоровления детей. Общим обязательным требованием стала установка системы передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ.