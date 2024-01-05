news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 5 января 2024 09:55

В Казани на несколько дней ограничат движение по улице Тукая

Скопировать ссылку

16 и 17 февраля на улице Габдуллы Тукая в столице РТ ограничат движение.

Как сообщает мэрия Казани, ограничения будут действовать в районе дома №74. Там частично перекроют тротуар и одну полосу проезжей части.

Уточняется, что ограничения вводят, чтобы проложить трассы хозяйственно-бытовой канализации.

#движение #ограничения #Казань #улица
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100