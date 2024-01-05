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В Казани на несколько дней ограничат движение по улице Тукая
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16 и 17 февраля на улице Габдуллы Тукая в столице РТ ограничат движение.
Как сообщает мэрия Казани, ограничения будут действовать в районе дома №74. Там частично перекроют тротуар и одну полосу проезжей части.
Уточняется, что ограничения вводят, чтобы проложить трассы хозяйственно-бытовой канализации.
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