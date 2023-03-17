В Казани на несколько дней будет ограничено движение по улице Чистопольская

В Казани с 23 по 25 марта будет частично перекрыто движение по улице Чистопольская. Временные трудности связаны с проведением работ по реконструкции канализационного коллектора, сообщает Комитет внешнего благоустройства городского исполкома.

Так, 00.00 23 марта и до 6:00 будет закрыт проезд возле дома №20, 24 марта в этот же промежуток времени – проезжая часть улицы Абсалямова в месте пересечения с Чистопольской.

25 марта, с полуночи до 6:00, автомобилистам будет недоступен местный проезд у дома №14 по улице Чистопольской.