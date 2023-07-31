В Казани на неделю ограничат проезд по ул.Аделя Кутуя

Фото: мэрия Казани

С 1 по 8 августа в Казани ограничат движение по ул.Аделя Кутуя. Мера принята на время реконструкции участка водопровода, сообщает мэрия столицы РТ.

Проезд и движение пешеходов будут ограничены на трех участках улицы:

— от дома №33 до дома № 37 в сторону ул.Седова;

— от дома №37 до дома № 41 в сторону ул.Седова;

— от дома №41 до ул.Седова.