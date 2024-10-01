В Казани на набережной Кабана восстановили систему очищающих воду растений

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В столице Татарстана на набережной озера Кабан восстановили систему растений, очищающих воду. Работы велись летом под руководством штатного дендролога Дирекции парков и скверов. Об этом рассказала руководитель дирекции Айгуль Латыпова на совещании в городской администрации, сообщает пресс-служба мэрии.

Фитоочистная система на озере Нижний Кабан включает такие зарекомендовавшие себя как хорошие очистители воды растения, как эйхорния, камыш, рогоз, манник и аир. При этом ирис и дербенник высажены там в эстетических целях.

По словам докладчицы, в минувшем сезоне в Казани много внимания было уделено озеленению общественных пространств: специалисты ухаживали за многолетними цветниками и восстанавливали декоративные растения. Благодаря проведенным ремонтным работам доля парков с работающей системой полива увеличилась до 70%.

К уходу за растениями были привлечены и волонтеры — в том числе для того, чтобы сформировать сообщество «профессиональных горожан» — людей, готовых вносить вклад в развитие общественных пространств. Запущена пилотная версия волонтерской программы «Парковые герои», пояснила спикер.

Летом на набережной озера Кабан, бульваре «Ак чәчәкләр», набережной Казанки и в Горкинско-Ометьевском лесу проходили встречи, в ходе которых добровольцы под руководством кураторов выполняли простые ремонтные работы и ухаживали за растениями.

Всего состоялось 13 мероприятий, каждое из них посетило до 20 человек. Более 400 волонтеров стали участниками чат-бота, где публиковались задания и итоги проекта. В будущем году Дирекция парков и скверов собирается масштабировать проект на другие общественные пространства и проработать мотивационную программу, уточнила Латыпова.