Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани на набережной Кабана восстановили систему очищающих воду растений
В столице Татарстана на набережной озера Кабан восстановили систему растений, очищающих воду. Работы велись летом под руководством штатного дендролога Дирекции парков и скверов. Об этом рассказала руководитель дирекции Айгуль Латыпова на совещании в городской администрации, сообщает пресс-служба мэрии.
По словам докладчицы, в минувшем сезоне в Казани много внимания было уделено озеленению общественных пространств: специалисты ухаживали за многолетними цветниками и восстанавливали декоративные растения. Благодаря проведенным ремонтным работам доля парков с работающей системой полива увеличилась до 70%.
К уходу за растениями были привлечены и волонтеры — в том числе для того, чтобы сформировать сообщество «профессиональных горожан» — людей, готовых вносить вклад в развитие общественных пространств. Запущена пилотная версия волонтерской программы «Парковые герои», пояснила спикер.
Летом на набережной озера Кабан, бульваре «Ак чәчәкләр», набережной Казанки и в Горкинско-Ометьевском лесу проходили встречи, в ходе которых добровольцы под руководством кураторов выполняли простые ремонтные работы и ухаживали за растениями.
Всего состоялось 13 мероприятий, каждое из них посетило до 20 человек. Более 400 волонтеров стали участниками чат-бота, где публиковались задания и итоги проекта. В будущем году Дирекция парков и скверов собирается масштабировать проект на другие общественные пространства и проработать мотивационную программу, уточнила Латыпова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»