В Казани на месяц перекрыты для движения транспорта три улицы

В Казани на месяц перекроют движение транспорта и пешеходов по улицам Габдуллы Тукая, Бурхана Шахиди и Саид-Галеева. Соответствующее распоряжение подписано в городском исполкоме.

С понедельника, 31 мая, и до 30 июля ограничение будет действовать на участке от ул. Зайни Султана до ул. Татарстан по ул. Габдуллы Тукая, на участке от Габдуллы Тукая до здания №1/1 по ул. Бурхана Шахиди, а также на участке от Бурхана Шахиди до здания №6 по ул. Саид-Галеева.

Причина временных неудобств — вынос коммуникации и переустройство светофорных объектов, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось, что до 11 июля будет ограничено движение транспорта и пешеходов по автомобильной дороге по ул. Татарстан.