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Общество 8 августа 2024 14:58

В Казани на месяц ограничат движение по улицам Болотникова и Фрунзе

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В Казани до середины сентября частично перекроют для движения автомобилей улицы Болотникова и Фрунзе. Причина – реконструкция ливневой канализации, передает пресс-служба мэрии столицы РТ.

С 12 августа и до 15 сентября ограничение будет действовать в районе дома №7 по ул. Болотникова и в районе дома №19 по Фрунзе.

#ограничение движения
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