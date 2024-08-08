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В Казани на месяц ограничат движение по улицам Болотникова и Фрунзе
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В Казани до середины сентября частично перекроют для движения автомобилей улицы Болотникова и Фрунзе. Причина – реконструкция ливневой канализации, передает пресс-служба мэрии столицы РТ.
С 12 августа и до 15 сентября ограничение будет действовать в районе дома №7 по ул. Болотникова и в районе дома №19 по Фрунзе.
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