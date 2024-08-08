В Казани на месяц ограничат движение по улицам Болотникова и Фрунзе

В Казани до середины сентября частично перекроют для движения автомобилей улицы Болотникова и Фрунзе. Причина – реконструкция ливневой канализации, передает пресс-служба мэрии столицы РТ.

С 12 августа и до 15 сентября ограничение будет действовать в районе дома №7 по ул. Болотникова и в районе дома №19 по Фрунзе.