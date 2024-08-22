В Казани на месяц ограничат движение по проспекту Победы

В связи со строительством водопровода, хозяйственно-бытовой и промышленной канализаций в Казани частично ограничат движение по проспекту Победы. Об этом сообщается на сайте мэрии.

С 26 августа и до 26 сентября будет перекрыта дорога у здания №90 по проспекту Победы.