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Общество 14 сентября 2026 16:38

В Казани на месяц изменят схему движения автобуса №62

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В Казани на месяц изменят схему движения автобуса №62
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана с 15 сентября на один месяц изменится схема движения автобусного маршрута №62. Об этом сообщает Комитет по транспорту Казани.

При отправлении от станции метро «Яшьлек» автобус №62 будет следовать не напрямую по улице Декабристов, а проедет сначала по улицам Волгоградская, Короленко и Восстания.

Фото: канал мэрии Казани в МАКСе

В обратном направлении едущий от жилого комплекса «Салават Купере» автобус проследует по тому же маршруту.

При этом на маршруте появятся пять новых остановок. Решение об изменении пути следования было принято на основании многочисленных обращений жителей Казани, отметили в исполкоме города.

«В течение тестового режима будет оценена востребованность маршрута и объем пассажиропотока», – уточнили в комитете.

#изменение движения транспорта #автобусы казани #общественный транспорт казани
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