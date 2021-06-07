В Казани на месяц будет ограничено движение по Оренбургскому тракту и ряду улиц

В Казани на целый месяц перекроют для движения автомобилей и пешеходов несколько улиц. Соответствующий документ подписали в городском исполкоме.

Так, с 9 июня по 7 июля ограничения будут действовать по Оренбургскому тракту на участке от дома №144б до улицы Танковая. Также будут недоступны для движения участки от Танковой до улицы Вишневского по проспекту Универсиады, от Вишневского до улицы Ульянова-Ленина по улице Тихомирова, от Ульянова-Ленина до Бутлерова по Щербаковскому переулку.

Временные неудобства связаны с ремонтом дорог, сообщает пресс-служба мэрии.