В Казани на месте бывшего аэропорта планируют возвести 13 многоэтажек

Фото: скриншот документации

В Казани готовится к реализации масштабный проект комплексной застройки микрорайонов № 8 и 8А жилого района «Седьмое небо», в рамках которого на территории бывшего аэропорта планируется строительство 13 многоэтажных жилых домов. В настоящее время проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Проект охватывает участок площадью 34,68 га, расположенный в границах улиц Патриса Лумумбы, Тулпар, проспекта Альберта Камалеева и прилегающих проездов. Здесь предполагается возведение жилых комплексов высотой до 25 этажей. Общая площадь жилой застройки превысит 300 тыс. кв. метров, а численность населения нового квартала оценивается примерно в 9,5 тыс. человек.

На первых этажах домов разместят встроенные и пристроенные нежилые помещения суммарной площадью более 64 тыс. кв. метров, предназначенные для объектов торговли и услуг.

Социальная инфраструктура квартала будет включать школу на 1,7 тыс. учеников, три детских сада общей вместимостью 730 мест, а также взрослую и детскую поликлинику на 243 посещения в смену. Кроме того, в районе появится многофункциональный общественно-деловой центр площадью свыше 34 тыс. кв. метров со спортивными, культурными и торговыми пространствами.

Проектом предусмотрено развитие инженерной инфраструктуры – строительство и модернизация сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения с размещением распределительных и трансформаторных подстанций.

Транспортная схема включает реконструкцию улицы Тулпар, прокладку трех новых улиц местного значения и внутриквартальных проездов, а также обустройство дополнительных перекрестков. Для жителей и гостей района планируется создать более 5 тыс. парковочных мест, в том числе с зонами для зарядки электромобилей.

Особое внимание уделено благоустройству: площадь озеленения превысит нормативы и составит более 5,7 га. В квартале появятся шесть скверов и бульваров.

Завершение основных строительных работ намечено на 2039 год.