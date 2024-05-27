В Казани на медали в 2024 году претендуют около 21,3% одиннадцатиклассников

В России с 1 сентября минувшего года вступил в силу закон, согласно которому российским школьникам начнут вручать не только золотые, но и серебряные медали – их определили как медаль I и II степеней. В Казани, исходя из четвертных оценок школьников, на медали претендуют 1,2 тыс. человек, или 21,3% от общего числа, рассказал на деловом понедельнике начальник Управления образования городского исполкома Ирек Ризванов.

Среди девятиклассников на аттестат с отличием претендуют почти 1 тыс. человек, или 7,4% от всех выпускников.

«Для поощрения медалью I степени выпускник должен иметь все итоговые отметки “Отлично”, не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и не менее 70 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых учебных предметов либо 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня», – напомнил Ризванов.

Получить медаль второй степени может выпускник, имеющий по всем учебным предметам итоговые отметки «Отлично» и не более двух отметок «Хорошо». Также важно набрать не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку, одному из сдаваемых учебных предметов или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня.