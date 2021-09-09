В Казани на маршрут №1 выйдет спецавтобус, где пассажирам будут читать стихи и прозу

На маршрут городского автобуса №1, следующего от Речного порта до Дербышек, 10 сентября выйдет спецсостав под названием «Литературный автобус». В течение дня с 9:30 до 16 часов он совершит по привычной траектории несколько рейсов, в которых обычных пассажиров будут сопровождать чтением своих стихов и прозы современные писатели. Событие анонсировала ИА «Татар-информ» Венера Шамсутдинова, заместитель главного редактора Татарского книжного издательства, в котором были выпущены книги авторов — участников проекта.

За один рейс в салоне автобуса прочитать свои произведения или их части смогут четыре автора. В каждом рейсе будут участвовать разные писатели – причем как только начинающие, так и уже признанные, отметила собеседница информагентства. Они будут сменять друг друга, располагаясь на специально отведенном месте, подобно экскурсоводам.

«Например, Ольга Иванова – автор трилогии о повелительницах Казани, прочитает интересные отрывки из своего романа. А ее роман весьма востребован: будет интересное повествование о фактах нашей истории. Будут и стихотворения – на русском и татарском языках», – рассказала Венера Шамсутдинова.

Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться специальными QR-кодами, нанесенными на части интерьера автобуса. По ним можно будет выйти на электронную и аудиобиблиотеку сайта издательства. В привычном, бумажном формате, понравившееся произведение из тех, что будут читать писатели на маршруте (и не только их), можно будет купить у отдельного стенда в самом автобусе по специальным ценам и сразу же с автографом автора.

«Завтра ожидается дождливая погода. Наша задача – сделать этот день солнечным и подарить людям не просто творчество, а вдохновение, которое сможет скрасить их завтрашний день», – подытожила Шамсутдинова.

Встретить и послушать в «Литературном автобусе» завтра можно будет Ркаила Зайдуллу, Булата Ибрагима, Галимьяна Гильманова, Зиннура Мансурова, Файрузу Муслимову, Гелюсу Батталову, Фаниля Гилязова, Розалину Шагееву, Лейлу Фаяз, Альбину Абсалямову, Хабира Ибрагима, Санию Ахметзянову, Раузу Хузахметову, Рифата Салаха, Ольгу Иванову, Наилю Ахунову, Рифата Замала, Данию Гайнутдинову и Ильсияр Иксанову.