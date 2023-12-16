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Новости Татарстана и Казани
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В Казани на Ленинской дамбе иномарка влетела в автобус, есть пострадавшие
В Казани произошло ДТП с автобусом.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, авария случилась на Ленинской дамбе.
По предварительным данным, водитель Kia не справилась с управлением, ушла в занос и столкнулась с автобусом. От удара автобус отлетел в столб.
Двух пассажиров общественного транспорта врачи осмотрели на месте. Девушку-пассажира иномарки увезли в больницу.
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