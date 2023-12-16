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Происшествия 16 декабря 2023 13:31

В Казани на Ленинской дамбе иномарка влетела в автобус, есть пострадавшие

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В Казани произошло ДТП с автобусом.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, авария случилась на Ленинской дамбе.

По предварительным данным, водитель Kia не справилась с управлением, ушла в занос и столкнулась с автобусом. От удара автобус отлетел в столб.

Двух пассажиров общественного транспорта врачи осмотрели на месте. Девушку-пассажира иномарки увезли в больницу.

#дтп с автобусом
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