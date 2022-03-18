В Казани на кухне в ТЦ «Бахетле» загорелось масло, густой дым повалил на крышу здания

Сегодня вечером поступило сообщение о том, что в торговом центре «Бахетле» на проспекте Ямашева задымилась крыша. На место выехали подразделения Казанского гарнизона.

Как выяснилось, на четвертом этаже центра, в кухне одного из ресторанов на плите пригорело масло. Из-за случившегося из торгового центра эвакуировались 500 человек.

В скором времени пожарные устранили причину задымления. Сейчас всех эвакуированных посетителей запускают обратно, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.