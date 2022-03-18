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Ру Тат
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Происшествия
18 марта 2022  18:28
Павел Климчак

В Казани на кухне в ТЦ «Бахетле» загорелось масло, густой дым повалил на крышу здания

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Сегодня вечером поступило сообщение о том, что в торговом центре «Бахетле» на проспекте Ямашева задымилась крыша. На место выехали подразделения Казанского гарнизона.

Как выяснилось, на четвертом этаже центра, в кухне одного из ресторанов на плите пригорело масло. Из-за случившегося из торгового центра эвакуировались 500 человек.

В скором времени пожарные устранили причину задымления. Сейчас всех эвакуированных посетителей запускают обратно, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#задымление
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