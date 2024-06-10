news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани на Кулахметова водитель «ГАЗели» сбил пожилого мужчину
Скопировать ссылку
В Казани сегодня днем грузовой автомобиль совершил наезд на пожилого мужчину, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.
ДТП произошло у дома №7 по улице Кулахметова, недалеко от отдела полиции. Пострадавший оказался под колесами грузовой «ГАЗели» почти целиком.
Мужчину с места аварии увезли медики.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2