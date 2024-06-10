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Происшествия 10 июня 2024 22:57

В Казани на Кулахметова водитель «ГАЗели» сбил пожилого мужчину

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В Казани сегодня днем грузовой автомобиль совершил наезд на пожилого мужчину, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

ДТП произошло у дома №7 по улице Кулахметова, недалеко от отдела полиции. Пострадавший оказался под колесами грузовой «ГАЗели» почти целиком.

Мужчину с места аварии увезли медики.

#сбили мужчину
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