В Казани на Кубке мира по плаванию побит мировой рекорд 13-летней давности

В казанском Дворце водных видов спорта после второго соревновательного дня Кубка мира по плаванию уверенно лидирует сборная России. Но мировой рекорд установил австралиец.

Россияне завоевали три золотых медали, шесть серебряных и девять бронзовых. У главных конкурентов россиян, австралийцев, успехи скромнее — три золотых, по одной серебряной и бронзовой награде. Но главным событием дня стал мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем, уставленный австралийцем Кайлом Чалмерсом. Он побил рекорд 13-летней давности француза Амари Лево. Кайл Чалмерс улучшил достижение француза на 0,10 секунд и показал время 44,84. Второе и третье место в этом заплыве заняли российские пловцы Владимир Морозов и Климент Колесников соответственно.

После заплыва Кайл Чалмерс признался, что его мечта сбылась.

«Это определенно была мечта, я не уверен, планировал я это или нет, но я точно знал, что мне нужно сделать, чтобы плыть так быстро. Было очень сложно показать такой результат», — отметил спортсмен.

Позже в своем личном аккаунте в Instagram он обратился к подписчикам, отметив долгий путь к рекорду.

«Если бы мне кто-то сказал 10 месяцев назад, что я побью мировой рекорд, я бы посмеялся над этим. Тогда я находился в больнице после операции на плече, и моей целью было всего лишь снова начать плавать. Это был долгий путь! Но я бы ничего в нем не изменил, новые вызовы, трудности, жертвы, мостики, на которые мне пришлось подниматься, чтобы добраться до сегодняшнего дня, делают этот путь особенным. Я благодарю вас за то, что вы были частью этого, особенное спасибо моей команде, спонсорам, семье и друзьям, которые со мной каждый шаг этого пути. Это наш общий рекорд, не только мой!», — написал спортсмен.

В эстафете 4х50 м смешанным вольным стилем победила команда Новосибирской области — 1:33.73. Серебро у Казани — 1:34.22. Бронза у Санкт-Петербурга — 1:34.66.