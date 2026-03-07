В Казани на крытой парковке загорелась иномарка, за ней два других авто

В Казани на крытой парковке загорелась иномарка. Огонь перекинулся на два других, стоящих рядом автомобиля.

Утром в соцсетях распространилось видео, где сняли дым, идущий из окон парковки в одном из ЖК. По словам очевидцев, на момент публикации возгорание уже было потушено.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре на четвертом этаже парковки поступило в 7:37. Сначала загорелись салон и крыша багажника Changan UNI-K, после чего огонь перекинулся на стоящие рядом Hyundai Solaris и «Ладу» 6-й модели. Суммарная площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

Предварительно, причиной пожара стала неисправность систем и механизмов Changan. Пострадавших и погибших нет.