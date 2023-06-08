В Казани на конференции для инвесторов расскажут о возможностях и рисках в 2023 году

15 июня «Открытие Инвестиции» проведут в Казани конференцию для частных инвесторов «Перспективы рынка в 2023 году: возможности и риски». В открытой дискуссии с экспертами будут обсуждаться перспективы российской экономики и фондового рынка, а также затронуты темы актуальных идей на рынке акций.

В российской экономике, по прогнозу Банка России, в 2023 году ожидается рост в интервале 0,5-2,0%, инфляция снижается, компании возвращаются к выплатам дивидендов. Российский рынок успешно адаптировался к санкционному давлению и геополитическим рискам, но каким будет его развитие до конца года? Чем вызвано внимание к редомициляции компаний и как этот процесс отразится на рынке? Эти и другие вопросы будут обсуждаться в открытой дискуссии с экспертами «Открытие Инвестиции» – главным аналитиком Алексеем Корниловым, инвестиционными советниками Рустемом Миннигалиевым и Тимуром Теплоуховым. В практической части участники затронут важные аспекты управления портфелем в период неопределенности и поделятся новыми инвестиционными идеями. Эксперты рассмотрят глобальные макроэкономические тренды, а также перспективы российской экономики и фондового рынка. Среди заявленных тем:

Актуальные идеи на рынке акций.

Облигации как альтернатива депозитам: возможности и риски.

Реализованные идеи на фондовом рынке и формирование новых идей.

Управление портфелем в условиях неопределённости рынка.

Текущие прецеденты и ожидания редомициляции компаний Яндекс, ВК, Х5 и других.

«Конференция рассчитана на самую широкую аудиторию — мы приглашаем к обсуждению актуальных вопросов как начинающих, так и опытных инвесторов. Наша встреча имеет, прежде всего, практическую ценность — мы не только обсуждаем самые актуальные темы, но предлагаем решения, идеи, модели инвестирования. Наши эксперты расскажут о собственном опыте работы с ценными бумагами, познакомят с тактическими и стратегическими аспектами инвестирования, и, конечно же, ответят на все вопросы гостей», — поясняет Альбина Гильванова, директор филиала «Открытие Инвестиции» в Казани.

Участие в мероприятии бесплатное. Требуется предварительная регистрация на сайте. Конференция состоится 15 июня 2023 года по адресу: г. Казань, ул. Островского, 22, конференц-зал отеля Luciano. Начало в 19:00.