В Казани на колокольню Богоявленского собора на улице Баумана подняли новый колокол

У колокольни Богоявленского собора на улице Баумана в Казани появился большой новый колокол. На работы по его размещению в звоннице обратил внимание читатель «Татар-информа».

Фото: читатель «Татар-информ»

Как удалось выяснить информагентству, звонница колокольни полностью укомплектована. Однако некоторые колокола решено заменить. Благодаря средствам от посещения колокольни туристами, постепенно собирают необходимую сумму для отливки новых колоколов.

Фото: читатель «Татар-информ»

Сегодня же, как сообщает сайт Татарстанской митрополии, новый колокол перед размещением на колокольне во дворе Богоявленского собора освятил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Фото: читатель «Татар-информ»

Колокольня Богоявленского собора – объект культурного наследия республиканского значения. Строилась она с 1894 по 1897 годы. Высота памятника архитектуры – 74 метра: это одна из архитектурных доминант не только улицы Баумана, но и всей Казани. Первый ярус колокольни имеет сквозную арку. По ней можно пройти с улицы Баумана к Богоявленскому собору. На втором – храм в честь Обретения Честной главы Иоанна Предтечи. Крайняя реставрация постройки проводилась в 1999 году по проекту известного в Казани архитектора-реставратора Светланы Мамлеевой.