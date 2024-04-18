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В Казани на колокольню Богоявленского собора на улице Баумана подняли новый колокол
У колокольни Богоявленского собора на улице Баумана в Казани появился большой новый колокол. На работы по его размещению в звоннице обратил внимание читатель «Татар-информа».
Как удалось выяснить информагентству, звонница колокольни полностью укомплектована. Однако некоторые колокола решено заменить. Благодаря средствам от посещения колокольни туристами, постепенно собирают необходимую сумму для отливки новых колоколов.
Сегодня же, как сообщает сайт Татарстанской митрополии, новый колокол перед размещением на колокольне во дворе Богоявленского собора освятил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Колокольня Богоявленского собора – объект культурного наследия республиканского значения. Строилась она с 1894 по 1897 годы. Высота памятника архитектуры – 74 метра: это одна из архитектурных доминант не только улицы Баумана, но и всей Казани. Первый ярус колокольни имеет сквозную арку. По ней можно пройти с улицы Баумана к Богоявленскому собору. На втором – храм в честь Обретения Честной главы Иоанна Предтечи. Крайняя реставрация постройки проводилась в 1999 году по проекту известного в Казани архитектора-реставратора Светланы Мамлеевой.
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