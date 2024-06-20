В Казани на Кировской дамбе из-за столкновения грузовиков ограничено движение трамваев

На Кировской дамбе в Казани в направлении улицы Серова произошло столкновение двух большегрузных автомобилей КамАЗ на трамвайных путях, сообщили в Метроэлектротрансе.

В связи с этим дорожно-транспортным происшествием временно приостановлено движение трамваев маршрутов №1, 5 и 7 на данном участке.

Городские службы работают над ликвидацией последствий ДТП и восстановлением трамвайного сообщения.