В Казани на карантин закроют две площадки для выгула собак

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С 22 апреля по 15 мая закроют на карантин две площадки для выгула собак в Казани в связи с частыми случаями заражения четвероногих друзей питомниковым кашлем. Об этом сообщается в телеграм-канале Дирекции парков и скверов.

«Питомниковый кашель — это респираторное заболевание, которое передается от собаки к собаке в местах, где они собираются группами. Не волнуйтесь, заболевание неопасно для людей, но может нанести вред вашему питомцу», — отмечается в сообщении.

В группе риска — щенки, пожилые собаки и ослабленные животные. Если владельцы заметили у питомца признаки кашля, чихания или слабости, нужно срочно обратиться к ветеринару и ограничить контакт с другими собаками. Во время карантина необходимо отказаться от использования общих мисок с водой и выбирать прогулки в небольших компаниях питомцев.

Таким образом, для выгула буду закрыты площадки в парке у ЖК «Салават Купере» и в Горкинско-Ометьевском лесу.