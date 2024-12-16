В Казани на капремонт домов в этом году потратили почти 3 млрд рублей

В Казани в рамках трехлетней программы капремонта, которая завершится в 2025 году планируют отремонтировать 562 дома более, чем на 8 млрд рублей. В этом году в порядок привели 179 домов почти на 3 млрд рублей. Это позволило улучшить условия проживания более 47 тысяч казанцев, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома столицы Татарстана Искандер Гиниятуллин.

Всего в этом году отремонтировали 70 кровель, в 46 домах заменили отопление, в 54 домах отремонтировали фасады, в том числе с полным утеплением – в 8 домах. В 52 жилых зданиях заменили 138 лифтов. Сейчас завершают ремонт двух домов – объектов культурного наследия: ул. Баумана, дом №30 и ул. Большая Красная, дом №59.

Гиниятуллин отметил, что одна из важных частей программы касается обеспечения газовой безопасности. Каждую зиму в городе происходят случаи отравления угарным газом из-за использования устаревшего газового оборудования.

«Сегодня нет схемы финансирования замены газовых колонок на современные, а другие методы решения этого вопроса очень затратны <…> Поэтому нами был опробован способ защиты граждан путем установки датчиков с автоматическим отключением подачи газа в квартиру при их срабатывании. Такие мероприятия в Казани выполняются уже несколько лет, но почему-то по остаточному принципу. Прошу учитывать этот вид работ при подготовке программы в приоритетном порядке. Покраска фасада может и подождать, а людей мы не вернем», – подчеркнул замруководителя исполкома.

Он добавил, что в городе есть 23 дома, в которых требуется замена системы автоматической противопожарной защиты. В этом году подрядчики отладили поставку необходимого оборудования, насосов, автоматики, регуляторов давления.

«В ближайшие годы нам этот вопрос надо закрывать», – заключил он.

фото: скриншот презентации