В Казани на избирательных участках работают аниматоры и детские зоны

Для юных жителей Казани, пришедших на голосование вместе с родителями, на ряде участков работают мастер-классы и игровые зоны.

Ребят встречают аниматоры в ярких костюмах, которые провожают их в детские зоны, где имеются раскраски, игрушки. Кроме того, волонтеры проводят для детей мастер-классы, к примеру делают с ними аппликации, пока родители голосуют на выборах депутатов Госдумы VIII созыва.

Параллельно в республике проходят довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления. 19 сентября — завершающий день трехдневного голосования.

Участки, на которых предусмотрены детские программы, опубликовала мэрия Казани.

Фото пресс-службы мэрии Казани