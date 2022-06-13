В Казани на гала концерте фестиваля «Духов День» выступит группа «Рондо»

В понедельник, 13 июня, в Казани завершается фестиваль «Духов День». Хедлайнерами гала-концерта выступят Александр Иванов и группа «Рондо», сообщается на сайте мэрии Казани.

Уточняется, что гала-концерт начнется в 17.00. Его откроет мотошоу BKE Stunt Show. Затем на сцене выступит ансамбль «Духов День» с Троицкими песнями.

В списке исполнителей также казанский коллектив «ЖИВаGO», арт-группа LARGO c духовными и эстрадными песнями и оркестр Александра Каштанова «Бубамара Брасс Бэнд», исполняющий сербские, румынские, цыганские, клезмерские, армянские, украинские, болгарские мелодии.

Двухдневный фестиваль «Духов день в Суконной слободе» проходит на трех площадках: в Духосошественском храме, у театра кукол «Экият» и в историческом Доме святителя Иоасафа.