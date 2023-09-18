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В Казани на гала-концерте фестиваля «Добрая волна» выступят Дима Билан и Игорь Крутой
В столице Татарстана на гала-концерте культурно-благотворительного проекта «Добрая волна» для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, выступят Дима Билан, Игорь Крутой, Лариса Долина, Сосо Павлиашвили и другие звезды российской эстрады. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник Управления культуры города Азат Абзалов.
«Двадцать первое сентября состоится самое долгожданное событие — гала-концерт в культурно-развлекательном комплексе „Пирамида”», — заметил Абзалов.
Чиновник также отметил, что в этом году заявки на участие в фестивале подали более 1,5 тыс. человек со всей России. В итоге 99 детей прошли в финал. Среди них 13 представителей Казани.
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