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В Казани на Габишева столкнулись грузовик и автобус, движение перекрыто
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В Казани столкнулись фура и пассажирский автобус, сообщают пользователи социальных сетей.
Столкновение произошло на улице Габишева. В результате транспорт полностью заблокировал проезжую часть.
Крупные дорожные заторы образовались также на смежных улицах Дубравная и Сафиуллина.
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