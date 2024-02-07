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Происшествия 7 февраля 2024 10:19

В Казани на Габишева столкнулись грузовик и автобус, движение перекрыто

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В Казани столкнулись фура и пассажирский автобус, сообщают пользователи социальных сетей.

Столкновение произошло на улице Габишева. В результате транспорт полностью заблокировал проезжую часть.

Крупные дорожные заторы образовались также на смежных улицах Дубравная и Сафиуллина.

#дтп в казани
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