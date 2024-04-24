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Происшествия 24 апреля 2024 21:05

В Казани на Фучика толпа подростков избила мужчину

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Сегодня в социальных сетях появилось видео, как группа подростков избила на улице в Казани мужчину.

Инцидент произошел на улице Юлиуса Фучика.

На ролик обратили внимание сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, в настоящее время полицейские устанавливают личности участников конфликта и выясняют обстоятельства произошедшего.

#драка
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