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В Казани на Фрунзе троллейбус снес штангой светофор
В Казани произошло нестандартное дорожно-транспортное происшествие. По информации, предоставленной очевидцами агентству «Татар-информ», троллейбус случайно задел и частично демонтировал светофор своей штангой.
Инцидент случился в непосредственной близости от остановки общественного транспорта «Идель» на Фрунзе.
В результате столкновения светофор оказался подвешенным на электрических проводах. Несмотря на необычное положение, устройство продолжило функционировать в штатном режиме.
После установки штанги обратно на контактные провода, троллейбус смог продолжить движение по маршруту.
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