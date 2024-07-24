В Казани на Фрунзе троллейбус снес штангой светофор

В Казани произошло нестандартное дорожно-транспортное происшествие. По информации, предоставленной очевидцами агентству «Татар-информ», троллейбус случайно задел и частично демонтировал светофор своей штангой.

Инцидент случился в непосредственной близости от остановки общественного транспорта «Идель» на Фрунзе.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В результате столкновения светофор оказался подвешенным на электрических проводах. Несмотря на необычное положение, устройство продолжило функционировать в штатном режиме.

После установки штанги обратно на контактные провода, троллейбус смог продолжить движение по маршруту.