В Казани на фестивале «Зоофест Эко» можно будет забрать домой кошку или собаку

Семейный фестиваль «Зоофест Эко», посвященный ответственному отношению к домашним животным и окружающей среде, пройдет в Казани 10 октября. Гости увидят более 2 тыс. животных, в том числе хорьков, декоративных лис, грызунов, птиц, рыб, рептилий, амфибий и насекомых.

На фестивале также представят разнообразные растения, проведут спортивные выступления, расскажут истории служебных собак и организуют консультации специалистов.

Для посетителей откроют несколько тематических площадок, в том числе «Зону пристройства», где можно будет забрать домой понравившееся бездомное животное.

Более 50 кошек и собак привезут Региональная общественная организация содействия защите животного мира «Найди друга» и благотворительная организация «Зоозабота». Все питомцы здоровы, социализированы и привиты. Кроме того, гости узнают, как поддержать приюты для бездомных животных и помочь им в повседневной работе.

В программу фестиваля войдут аллея пород кошек и собак, выставка растений и большой маркет изделий ручной работы. Посетители также смогут увидеть соревнования по ралли-обидиенс, трейбболу и дог-фрисби, выступления в дисциплине фристайл, чемпионат Татарстана CACIB, а также показательные выступления собак-помощников и служебных животных.

Вход на фестиваль «Зоофест Эко» свободный (0+), но необходимо заранее зарегистрироваться. Регистрация и подробная программа доступны на официальном сайте мероприятия.