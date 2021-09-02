В Казани на кинофестивале покажут 8 фильмов, снятых при содействии Полпредства РТ в РФ

С 5 по 10 сентября в столице Татарстана пройдет Казанский международный фестиваль мусульманского кино, где представят восемь фильмов, снятых по инициативе Полномочного представительства Республики Татарстан в РФ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе полпредства.

Жители и гости Казани смогут ознакомиться с такими кинолентами, как «Бир и Халев. Меч самурая». «Война непрощенных», «Исхак Ахмеров. Мистер „Резидент“», «Ибрагим Аганин. Война за линией фронта» и другими.

Презентации кинолент ранее прошли в Москве и Казани, они также неоднократно показывались на федеральных и республиканских телеканалах. Их созданием занимались студия «FDL-production» и кинокомпания «Вианж Продакшн».

Каждый фильм имеет свой особенный сюжет, но все они повествуют о жизни выдающихся представителей татарского народа.

Кинопоказы состоятся 8, 9 и 10 сентября в кинотеатре «Мир». Для свободного входа необходимо заранее пройти регистрацию на сайте казанского кинотеатра.