В Казани на фестивале «Науруз» покажут ранее запрещенный спектакль из Башкортостана

В Казани на сцене театра Камала в рамках театрального фестиваля «Науруз» покажут спектакль из Башкортостана, который ранее был запрещен. Об этом на пресс-конференции, посвященной XV Международному театральному фестивалю «Науруз» рассказал главный режиссер театра Камала Фарид Бикчантаев.

«Мы отобрали очень хороший состав спектаклей. Будет любопытная работа из Башкортостана Айрата Абушахманова спектакль „Гульбустан“, который был даже какое-то время под запретом и был урезан», — сказал Бикчантаев.

Постановка основана на поэме писателя Кадыра Даяна «Тансулпан», которая рассказывает о существовавшем социальном неравенстве в башкирских родах конца 18 века. В современной сценической версии режиссера Айрата Абушахманова события происходят на закрытом промышленном комбинате, где архаичные обычаи и привычки его хозяев становятся уставными правилами для работников.

Спектакль представят 10 июня на Большой сцене театра Камала.

«Науруз» один из крупнейших фестивалей национальных театров в России. Он проводится в Казани раз в два года. Международный театрально-образовательный форум проходит под эгидой фестиваля с 2010 года.