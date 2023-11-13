В Казани на «Фестивале молодых семей» обсудили необходимость брачного договора

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В столице Татарстана, в торговом центре «Мега», состоялся «Фестиваль молодых семей», который посетили около 1,5 тыс. человек. Участники мероприятия обсудили, в частности, актуальность брачных договоров. По их мнению, заключению таких договоров способствует риск потери имущества при разводе, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

На фестивале блогер Алина Закирова прочитала лекцию об основах рационального использования семейного бюджета «Финансовая грамотность». Она рассказала о решении вопроса непредвиденных трат, необходимом размере «подушки безопасности» и возврате НДФЛ.

В ходе лекции «От чистого дома к счастью в семье» известного российского блогера по лайфхакам домашнего хозяйства AidaProdom собравшиеся обсудили достижение понимания в семье на бытовом уровне и уменьшение затрат времени на уборку.

Гости фестиваля приняли участие в дискуссиях по темам «Семейное образование детей: за и против» и «Брачный договор: За и против», модератором которых выступила председатель Молодежного парламента РТ Нина Шимина.

Так, в ходе обсуждения семейного образования представители семьи Шаймардановых заметили, что семейное образование положительно влияет на процесс обучения, так как учитель не тратит много времени на дисциплинарные меры, и за короткое время дети проходят больше материала. Их оппоненты выступили против, заметив, что школа играет важную роль в формировании коммуникативных навыков.

При обсуждении брачного договора юристы поделились личным опытом. Большинство специалистов уверено, что его наличие позволяет урегулировать и облегчить вопрос раздела имущества. Вместе с тем они подчеркнули, что брачный договор не должен использоваться в качестве средства манипуляции. «По статистике нашей компании в 2023 году в три раза увеличилось количество клиентов с запросом о заключении брачного договора по сравнению с прошлым», — пояснила спикер — руководитель юридической компании INLAW Алина Яруллина.

Кроме того, значимой частью события стал семейный квиз от компании «Ре-квиз-ит». В свою очередь у молодых людей, которые еще не состоят в браке, была возможность принять участие в проекте «Быстрые свидания».

«Очень классно, что в выходной день, когда вы собираетесь с семьей и друзьями, можно весело и полезно провести время. Формат мероприятия интересен и нам, и детям — это важно. Хочется больше подобных фестивалей», — заметила команда победителей семейного квиза.

Помимо этого, молодые семьи поделились секретом крепких отношений в рамках конкурса «Любовь с первого взгляда». В результате две пары обменялись контактными телефонами и уже совсем скоро пойдут на свидание. Также на протяжении всего дня на сцене выступали танцевальные и вокальные коллективы, школа моделей.

«Мы часто участвуем в разных активностях, которые проходят в городе для молодежи. Удачное место проведения, когда каждый посетитель торгового центра может послушать лекцию, на месте задать интересующиеся вопросы практикующим экспертам. Отдельно отмечу формат проведения. В процесс были вовлечены все: и родители, и дети. Поддержать участников пришли родственники и друзья молодых семей. Объединяющий разные поколения, душевный фестиваль получился», — рассказала о впечатлениях от мероприятия семья Хуснияровых.

«Фестиваль молодых семей впервые проходит в таком формате. Мы постарались учесть интересы совершенно разной аудитории молодых семей. Для тех, кому нужно узнать что-то новое, мы организовали образовательную часть, была и дискуссионная часть, а семьи, которые пришли с детьми, приняли участие в квизе», — заметила Нина Шимина.

При этом, по мнению председателя Молодежного парламента РТ, каждая семья должна понимать принципы, на которых основывается крепость ее собственных семейных уз, и неукоснительно их соблюдать.

На фестивале побывал и министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков. Он осмотрел различные локации фестиваля, пообщался с гостями и организаторами события.

«Для нас как министерства важно развитие традиционных семейных ценностей и создание условий для реализации национального проекта „Демография“, инициированного по поручению Президента [России] Владимира Путина. Поэтому мы всегда активно поддерживаем предложения и проекты, связанные с популяризацией темы семьи и деторождения. Данный фестиваль — один из таких примеров, где инициатива молодых людей поддержана грантом со стороны министерства. Мероприятие стало полезным не только для семей, но и для тех, кто только планирует создавать семьи», — заявил Ринат Садыков.

Победители конкурсов получили подарки от партнеров фестиваля. Например, победители квиза и конкурса молодых семей получили сертификаты на посещение крытого парка аттракционов MazaPark, а также путевку на тур выходного дня в санатории «Крутушка».

«Фестиваль молодых семей» был проведен в рамках грантового конкурса Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Его организаторами выступили Молодежный парламент при Государственном Совете РТ и АНО «Сообщество мам Республики Татарстан». Генеральные партнеры — застройщик «АкБарсДом» и ТЦ «Мега», информационный партнер — молодежный журнал «Идель».

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ.