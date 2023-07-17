В Казани на фестивале «Дни белого цветка» соберут средства для семей мобилизованных

С 18 по 23 июля в Казани пройдет ежегодный благотворительный фестиваль «Дни Белого цветка». Средства, вырученные на фестивале, будут переданы на нужды семей мобилизованных татарстанцев. Об этом на пресс-конференции «Татар-информу» рассказала президент региональной общественной организации родителей детей-инвалидов РТ «Забота» Надежда Титова.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«В этом году будет проходить сбор средств для семей участников СВО. На фестивале будут стоять ящики для сбора пожертвований. Мы рады, что фестиваль становится общегородским и каждый может принять посильное участие. Мы объединяем людей разного достатка, в том числе участвуют дети и пенсионеры», – рассказала она.

Фестиваль «Дни Белого цветка» приурочен к празднованию 444-летия со дня обретения чудотворной иконы Казанской Богоматери. Мероприятие пройдет в казанском Богородицком монастыре, расположенном по адресу Большая Красная, 5б. Именно на месте, где сейчас находится Казанский собор, в 1579 году была найдена икона Богородицы.

Гости фестиваля смогут посетить просветительские лекции, концерты духовной музыки, выставки творческих работ и благотворительную ярмарку.