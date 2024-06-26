Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани на фасаде гимназии появился мурал, посвященный Пушкину
В Московском районе столицы Татарстана на фасаде гимназии №20 «Гармония» появился мурал, посвященный классику русской литературы Александру Пушкину. Сегодня состоялось торжественное открытие изображения.
Создать на одной из стен здания портрет Пушкина в честь 225-летия со дня его рождения предложили в самой гимназии, в процессе выбора эскиза приняли участие ее ученики. А реализовали идею профессиональные художники — братья Сергей и Даниил Сергеевы, которые некогда учились здесь.
Поэт изображен в современном стиле, рядом с ним находится один из символов Казани — Спасская башня. Татарский и русский орнаменты соединяются, символизируя синтез культур.
Инициатива была поддержана Русским национально-культурным объединением РТ, Союзом предпринимателей Казани и депутатом Казанской городской Думы Михаилом Кузнецовым.
«Могу сказать, что появившийся на фасаде нашей гимназии мурал — для нас большая честь <...>. Хотя, зная порой хулиганский характер Александра Сергеевича, я думаю, что такой современный образ ему, возможно, понравился бы — заметил директор гимназии Максим Николаев.
«Мы все выросли на стихах Александра Сергеевича Пушкина. Пока мы его помним, читаем и восхищаемся, мы живы как нация, как большой великий народ», — заявила в свою очередь ведущий консультант отдела общего образования и итоговой аттестации обучающихся Минобрнауки РТ Чулпан Афанасьева.
Стоит отметить, что в 2023 году гимназия №20 «Гармония» вступила в международное Содружество образовательных организаций имени Александра Сергеевича Пушкина. А в феврале 2024 года здесь в 11-й раз прошел фестиваль «От Пушкина до наших дней», получивший в этом году статус республиканского со всероссийским участием.
Автор материала — Азалия Исмагилова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»