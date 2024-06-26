В Казани на фасаде гимназии появился мурал, посвященный Пушкину

Фото: vk.com/obrazovanie_kazan

В Московском районе столицы Татарстана на фасаде гимназии №20 «Гармония» появился мурал, посвященный классику русской литературы Александру Пушкину. Сегодня состоялось торжественное открытие изображения.

Создать на одной из стен здания портрет Пушкина в честь 225-летия со дня его рождения предложили в самой гимназии, в процессе выбора эскиза приняли участие ее ученики. А реализовали идею профессиональные художники — братья Сергей и Даниил Сергеевы, которые некогда учились здесь.

Фото: vk.com/obrazovanie_kazan

Поэт изображен в современном стиле, рядом с ним находится один из символов Казани — Спасская башня. Татарский и русский орнаменты соединяются, символизируя синтез культур.

Инициатива была поддержана Русским национально-культурным объединением РТ, Союзом предпринимателей Казани и депутатом Казанской городской Думы Михаилом Кузнецовым.

«Могу сказать, что появившийся на фасаде нашей гимназии мурал — для нас большая честь <...>. Хотя, зная порой хулиганский характер Александра Сергеевича, я думаю, что такой современный образ ему, возможно, понравился бы — заметил директор гимназии Максим Николаев.

Фото: vk.com/obrazovanie_kazan

«Мы все выросли на стихах Александра Сергеевича Пушкина. Пока мы его помним, читаем и восхищаемся, мы живы как нация, как большой великий народ», — заявила в свою очередь ведущий консультант отдела общего образования и итоговой аттестации обучающихся Минобрнауки РТ Чулпан Афанасьева.

Стоит отметить, что в 2023 году гимназия №20 «Гармония» вступила в международное Содружество образовательных организаций имени Александра Сергеевича Пушкина. А в феврале 2024 года здесь в 11-й раз прошел фестиваль «От Пушкина до наших дней», получивший в этом году статус республиканского со всероссийским участием.

Автор материала — Азалия Исмагилова.