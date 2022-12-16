В Казани на Ершова встали сразу несколько троллейбусов из-за массовой аварии с автобусом

Сегодня вечером на улице Ершова встали сразу несколько троллейбусов. Колонна начинается от улицы Карла Маркса и заканчивается в районе здания «Корстона». Фото со вставшими троллейбусами прислали в редакцию «Татар-информа» очевидцы.

Фото: очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, около Ершова, 1 произошло массовое ДТП с автобусом и тремя легковушками: две Kia и Audi. Предположительно, именно из-за него и встали троллейбусы.

Фото: очевидцы

Как уточнили агентству в ГИБДД, в результате крупной аварии пострадала женщина за рулем одного из легковых автомобилей. Ее доставили в больницу.