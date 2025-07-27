В Казани на экотропе СИБУРа открылся второй интерактивный маршрут

В столице Татарстана на территории интерактивной экологической тропы СИБУРа вблизи «Казаньоргсинтеза», открылся новый тематический маршрут под названием «Маршрут Ежа». Его протяженность приблизительно равняется двум километрам.

Подобно «Маршруту Лисы», другой части экотропы, новая зона призвана помочь посетителям всех возрастов узнать больше об окружающем мире, осознать и прочувствовать необходимость заботливого отношения к природе.

«Маршрут Ежа» проходит по казанской части «Волжской тропы», масштабного туристического маршрута, идущего по правобережью Волги в пределах Татарстана. Таким образом, он является частью более крупного проекта, ориентированного на развитие пешего туризма в регионе.

Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков отметил, что проект отличается тем, что люди заново учатся говорить с природой.

«Год назад на этой экотропе был создан первый маршрут – "Маршрут Лисы" . Во время прогулки по нему к нам пришла идея использовать ее не только в качестве прогулочной. Впервые на экотропе мы стали проводить уроки биологии под открытым небом», – напомнил он.

«Маршрут Ежа» включает сенсорные объекты из натуральных компонентов, различные интерактивные площадки: от акустических инсталляций до игровых пространств, гармонично вписанных в ландшафт. Также здесь можно пройтись босиком по лесу, расслабиться, отдохнуть, слушая звуки птиц и природы.

Маршрут состоит из следующих этапов: «Босоногая тропа», «Звуки леса», «Грибная поляна», «Площадка тихого отдыха» и «Смени угол обзора».

По мнению заместителя руководителя Дирекции по природным территориям Института развития городов РТ и куратора «Волжской тропы» Ольги Хуснутдиновой, экотропа позволяет объединить интересы муниципалитета, бизнеса, местных жителей и туристов.

«Муниципальные органы получают точку притяжения и рост туристического потока, местные жители – новые сценарии для отдыха, а бизнес – возможности к развитию сервисов, турист же – живой, бережно продуманный опыт соприкосновения с природой и культурой места», – уверена она.

В честь запуска второй экологической тропы Вероника Ямилова, архитектор-урбанист и бренд-менеджер СИБУРа, известная благодаря своему парфюмерному проекту Urban Candles, разработала уникальный аромат, обогативший коллекцию запахов «Казаньоргсинтеза». В его основе – сочетание ароматов прогретых солнцем полевых трав: тимьяна, зверобоя и горькой полыни. Эта композиция также содержит ноты смолы сосновых ветвей и засушенных цветов.

Для экотропы разработано приложение «Волжская тропа», в котором можно найти карту, навигацию, полезную информацию и рекомендации для экологичного отдыха, заметил председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Альберт Шайнуров.

«Зайдя в лес, пройдя буквально пять минут от дороги, можно подумать, что это не город, а какой-то заповедник. Очень интересно выполнена навигация по маршруту. Все истории, которые нам сейчас рассказали, их можно также изучить, так как есть приложение. Очень удобно для жителей», – рассказал он.

Еще в 2023 году ученые Академии наук Республики Татарстан осуществили исследовательскую работу в лесном массиве, расположенном неподалеку от предприятия «Казаньоргсинтез». Результатом этого исследования стало возникновение замысла по созданию экологической тропы.

За год функционирования экотропы свыше 500 казанских школьников посетили ее в рамках организованных экскурсий, проводимых как в учебное, так и во внеучебное время. В сотрудничестве с администрацией Кировского и Московского районов были организованы занятия на природе, чтобы познакомить учащихся с местной флорой и фауной.