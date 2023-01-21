В Казани на две недели перекроют для движения улицу Журналистов

В Советском районе Казани с 23 января по 7 февраля в связи со строительством напорной канализации будет временно ограничено движение по улице Журналистов. Об этом сообщает мэрия со ссылкой на подписанное в городском исполкоме распоряжение.

С 23 по 28 января для автомобилистов будет недоступен участок дороги возле зданий №62к1 и 62к13.

С 28 января по 2 февраля ограничительный режим будет действовать на внутриквартальном проезде и участке возле зданий №62к13 и 62в.

С 2 по 7 февраля будет перекрыто движение по внутриквартальному проезду, возле зданий №62в, 62к3 и 102.