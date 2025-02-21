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Общество 21 февраля 2025 11:58

В Казани на две недели ограничат движение по улице Патриса Лумумбы

В Казани на две недели ограничат движение по улице Патриса Лумумбы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Дорога будет перекрыта в районе дома №49 с 24 февраля по 10 марта.

«На участке будут перекладывать сети хозяйственно-бытовой канализации и газопроводов среднего давления», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Казани 25 февраля могут ограничить движение на ряде центральных улиц для съемок фильма «Айда».

#перекрытие движения
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