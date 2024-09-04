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В Казани на две недели частично перекроют улицу Пушкина
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В Казани на две недели ограничат движение транспорта по улице Пушкина. Временные неудобства связаны с ремонтом сетей ливневой канализации, передает пресс-служба мэрии.
С 5 по 20 сентября будут недоступны для автомобилей следующие участки:
- у дома № 70 по ул. Пушкина (частичное закрытие);
- ул. Большая Красная от Малой Красной до ул. Пушкина (полное закрытие, автовладельцам предлагается объезжать участок через Малую Красную на ул. Бассейную и ул. Пушкина);
- перекресток улиц Пушкина и К. Маркса в направлении Театральной (участок можно объехать по ул .Гоголя на Большую Красную).
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