В Казани на две недели будет ограничено движение по улице Фучика

В Казани почти на две недели будет ограничено движение по улице Фучика. Причина временных неудобств — работа по выносу коммуникаций из зоны строительства на первом участке второй линии метрополитена, передает Комитет внешнего благоустройства городского исполкома.

С 9 по 22 июня у дома № 12а корпус 3 по улице Закиева будет частично закрыт проезд по проезжей части в направлении движения от Минской в сторону Закиева и полностью закрыт тротуар.