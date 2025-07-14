В Казани на два с половиной месяца ограничат движение по улице Касаткина

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В Вахитовском районе столицы Татарстана на два с половиной месяца частично перекроют улицу Касаткина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Причиной временных неудобств станут работы по реконструкции водопровода, пояснили в городской администрации.

С 15 июля по 30 сентября окажется ограничено движение по улице Касаткина на участке дороги около зданий №31/70, 25, 17, 15, 11а, а также в направлении движения автотранспорта в сторону улицы Театральная.

С 27 по 28 сентября также частично закроют проезжую часть по улице Касаткина на участке от дома №13а до №13 по улице Театральная.

Помимо этого, до 10 августа частично перекрыта другая улица в Вахитовском районе Казани – Чехова.

Из-за ремонтных работ частично ограничено движение транспорта на участке дороги у здания №30 по улице Достоевского, рассказали в городском Комитете внешнего благоустройства.