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Происшествия 18 марта 2025 09:17

В Казани на два месяца закрыли бар «Тень» за нарушения санитарных норм

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В Казани на два месяца закрыли бар «Тень» за нарушения санитарных норм
Фото: Роспотребнадзор по РТ

В Казани после внеплановой проверки закрыли бар «Тень», который находится на улице Батурина.

Роспотребнадзор по РТ выявил в заведении нарушения санитарных норм, а именно: в баре не обеспечивается поточность технологических процессов, неудовлетворительные санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние производственных помещений, не обеспечена грызунонепроницаемость объекта, мытье столовой и кухонной посуды осуществляется в одной моечной ванне, отсутствуют умывальные раковины и туалет, кроме того, до работы допущены сотрудники без медицинских книжек, также не представлены сопроводительные документы на продукты питания.

«На индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в баре «Тень», составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, материалы направлены в суд», – сообщили в Роспотребнадзоре по РТ.

Суд принял решение закрыть бар на 60 суток.

#Роспотребнадзор РТ проверка
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