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Ру Тат
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9 июня 2021  10:15

В Казани на два месяца изменится схема движения сезонного автобуса №111c

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С 11 июня в Казани на два месяца изменится схема движения сезонного автобуса №111c «Станция метро „Проспект Победы“ — Жиркомбинат», сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ. 

В направлении Казанского жиркомбината автобус будет следовать через остановки «Жиркомбинат», «СНТ «Горизонт», «СНТ „Танкист“», «CHT „Содружество“» и «CHT „Луч“».

По автодороге Казань — Боровое Матюшино автобус проследует через остановки «Жилой комплекс „Станция Спортивная“» и «Жилой комплекс „Времена года“». По пути следования автобуса будут установлены указатели маршрутов.

Также продлевается режим работы автобусного маршрута. Так, в последний рейс с остановки «Станция метро „Проспект Победы“» автобус будет отправляться в 19.00.

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