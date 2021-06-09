С 11 июня в Казани на два месяца изменится схема движения сезонного автобуса №111c «Станция метро „Проспект Победы“ — Жиркомбинат», сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В направлении Казанского жиркомбината автобус будет следовать через остановки «Жиркомбинат», «СНТ «Горизонт», «СНТ „Танкист“», «CHT „Содружество“» и «CHT „Луч“».

По автодороге Казань — Боровое Матюшино автобус проследует через остановки «Жилой комплекс „Станция Спортивная“» и «Жилой комплекс „Времена года“». По пути следования автобуса будут установлены указатели маршрутов.

Также продлевается режим работы автобусного маршрута. Так, в последний рейс с остановки «Станция метро „Проспект Победы“» автобус будет отправляться в 19.00.