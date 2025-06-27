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Общество 27 июня 2025 11:22

В Казани на два дня изменят маршруты автобусов №22 и №89

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В Казани на два дня изменят маршруты автобусов №22 и №89
Фото: © «Татар-информ»

28 и 29 июня в Казани временно изменится схема движения автобусов №22 и №89. Это связано с проведением чемпионата России по велоспорту «шоссе», сообщает МУП «ПАТП №2».

Ограничения будут действовать 28 июня с 8:00 до 14:00 и 29 июня с 6:00 до 15:00. В это время движение транспорта будет закрыто на участке от съезда с Кремлёвского моста до улицы Батурина.

В связи с этим автобусы №22 и №89 в прямом направлении поедут от Кремлёвской дамбы через площадь Тысячелетия, улицы Лево-Булачную, Астрономическую и Лобачевского, а далее выйдут на улицу Карла Маркса и продолжат движение по маршруту.

В обратном направлении маршрут будет проходить от улицы К. Маркса через улицу Пушкина, затем по Право-Булачной, через площадь Тысячелетия и Кремлёвскую дамбу — и далее по обычной схеме.

#изменение маршрута #общественный транспорт казани #ПАТП-2
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