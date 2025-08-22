news_header_top
Руc Тат
16+
Происшествия 22 августа 2025 11:19

В Казани на дороге столкнулись два самокатчика – один из них в госпитализирован

На проспекте Победы в Казани накануне на проезжей части столкнулись два самокатчика, одного из них с травмами доставили в больницу.

Как сообщает Госавтоинспекция города, 42-летний казанец, двигаясь по проезжей части при наличии тротуара, совершил столкновение с другим электросамокатом, под управлением 32-летнего жителя Казани.

От удара передний самокат перевернулся, водитель получил различные травмы и попал в больницу.

В отношении обоих казанцев составили материалы за нарушение ПДД при управлении СИМ. Кроме того, в отношении 42-летнего казанца проводится административное расследование по статье о причинении вреда здоровью.

#электросамокаты #ДТП
