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В Казани на девять лет раньше закрыт полигон ТКО по ул. Химической
На улице Химической в Казани прекращена эксплуатация полигона твердых коммунальных отходов. При этом объект закрыт на девять лет раньше прогнозируемого срока, сообщает региональный оператор УК ПЖКХ.
Полигон действовал с 2009 года. Его общая площадь достигает 232 тысяч квадратных метров. Сюда ввозилось до 2,2 тысячи тонн отходов в сутки.
В скором времени на территории стартуют работы по технологической отсыпке тела полигона грунтом. Это позволит избежать развития патогенных организмов, образования токсичных веществ и не допустить распространения запахов.
По данным экологов, рекультивацию объекта удастся начать после стабилизации — на это потребуется порядка трех лет. Весь этот срок тело полигона будет отсыпаться грунтом.
Как объяснили в пресс-службе регоператора, в настоящее время отходы свозятся на вторую карту полигона «Восточный», где для захоронения ТКО внедрены ультрасовременные меры для защиты окружающей среды.
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