В Казани на День пожилых людей откроется бульвар по ул. Серова

Во вторник, 1 октября (Международный день пожилых людей), в Казани откроется первое в городе инклюзивное общественное пространство - первая очередь бульвара по ул. Серова.

Как сообщает Дирекция парков и скверов города, этот уникальный парк адаптировали для людей с инвалидностью, предусмотрели места для отдыха. Также бульвар отличается комфортной пешеходной средой и функциональным наполнением.

Уточняется, что в честь открытия на бульваре Серова организуют праздничную программу. Так, в 12:00 там пройдет велозаезд для детей с инвалидностью. Участники проедут 200 метров на специализированных трехколесных велосипедах. Для участия нужна регистрация по ссылке.

Потом для гостей проведут экскурсию на русском жестовом языке. Сбор группы пройдет на площадке со стороны мечети «Ярдэм».

Вечером, в 17:00, на том же бульваре покажут спектакль «Семейные заморочки».

Как напомнили в пресс-службе Дирекции, в 2023-м бульвар на улице Серова победил в голосовании по выбору пространств для благоустройства. В этом году завершилась реконструкция территории от мечети «Ярдэм» до водоема. Вторую очередь бульвара хотят доделать в 2025-м.