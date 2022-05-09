news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
9 мая 2022  14:21

В Казани на День Победы состоится акция «Синий платочек»

news_top_970_100

В понедельник, 9 мая, в Казани состоится Международная акция «Синий платочек», посвященная вкладу женщин в Победу во время Великой Отечественной войны. Она пройдет в 16:30 в Парке Победы, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребёнка РТ.

«Я рада представлять Республику Татарстан в рамках этого красивого памятного мероприятия», - заявила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

Отмечается, что проводить мероприятия в рамках программы сохранения исторической памяти о вкладе женщин в Победу и укрепления мира уже стало традицией.

Целью акции является привлечение внимания молодежи и старшего поколения к сохранению исторической памяти о подвиге женщин в годы Великой Отечественной войны.

 

#День Победы #Казань #уполномоченный по правам ребенка в рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100