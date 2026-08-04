В Казани на День города устроят костюмированный парад литературных героев

В столице Татарстана 30 августа, в День города и День республики, состоится костюмированный парад литературных героев. Мероприятие пройдет на Кремлевской набережной, в детском парке «Елмай», в рамках V семейного книжного фестиваля «Тау Фест», сообщают организаторы события.

Главная цель парада – популяризация семейного чтения и возрождение интереса к печатному слову через интерактивные форматы. Его инициаторы призывают гостей праздника перевоплотиться в любимых персонажей: от былинных богатырей и сказочных фей до героев классических романов и современных произведений.

Возрастных ограничений не предусмотрено. Присоединиться к параду смогут дети, подростки, взрослые, а также семьи и компании друзей.

Парад будет состоять из торжественного шествия по территории парка «Елмай» и творческого дефиле. Соревнующимся будет дано до трех минут для яркого представления своего образа на сцене.

Предусмотрены следующие категории, в которых будут определены победители:

«Книжная семья» – для сплоченных семейных команд и больших групп;

«Герой из сказки» – за лучший образ из детских книг, фольклора или мифов;

«Живая классика» – за максимально точное воссоздание образа из классической литературы;

«Ювелирная работа» – для создателей сложных костюмов с обилием ручных деталей;

«Вторая жизнь вещей» – за креативный подход и использование экоматериалов;

«В образе» – за самое артистичное и харизматичное представление персонажа на дефиле.

Кроме того, будет вручен и «Приз зрительских симпатий», обладателя которого гости фестиваля определят путем голосования.

Чтобы принять участие в литературном параде, необходимо подать заявку до 26 августа. В заявке нужно указать ФИО, возраст, имя выбранного персонажа и контактные данные. Регистрация проводится по ссылке.

Все участники получат памятные дипломы, а победители в номинациях – специальные подарки от партнеров фестиваля «Тау Фест». Жюри оценит узнаваемость образа, детализацию костюма, оригинальность использования материалов и, конечно, артистизм выступающих.